A Minori apre il centro “Longevity Space urban beauty”

Minori, Costiera amalfiana . Sabato 8 maggio a Minori in via Cesare Carola ci sarà l’inaugurazione del centro “Longevity Space urban beauty” a cura di Michela Amato. Un centro polivalente con studio medico, centro estetico e sala fitness.

Michela Amato è un’istruttrice di Pilates per le algie delle colonna vertebrale e al collo, specializzata in riabilitazione post cancro al seno per il recupero della mobilità del braccio, inoltre si occupa della riabilitazione motoria per gli ammalati di sclerosi multipla e Parkinson. Michela è anche un’estetista qualificata specializzata in estetica oncologica, in massoterapia e massaggi olistici.

L’idea di Michela è di portare vari professionisti medici in Costa, per non essere costretti ad andare sempre fuori zona. Infatti i medici che saranno coinvolti nel progetto sono : Dottor Luigi di Buono specialista in malattie apparato respiratorio-allergologia ed esperto in disturbi del sonno; Dottore Maurizio Pagano specialista in angiologia e Dirigente medico Ospedale di Pagani e il dottore Luigi Pasquale, esperto in gastroenterologia e presidente Nazionale della Società Italiana di Endoscopia.Inoltre avendo la specializzazione in estetica oncologica, Michela offrirà questo servizio gratuito alla donne in terapia, perchè mai come in questo momento della loro vita , hanno bisogno di prendersi cura della loro pelle e del loro benessere psicofisico.

Michela è stata tanti anni fuori per il lavoro, ma tra le tante esperienze lavorative questa ha un ruolo particolare nella sua vita, nello scorso novembre ha perso il padre per una malattia particolare, la fibrosi polmonare. Infatti a lui è dedicato il centro polivalente.

Auguriamo a Michela e il suo staff buona fortuna e tanta prosperità per il futuro.

Ricordiamo che dal 10 maggio al 20 maggio ci sarà uno sconto di benvenuto del 50% sul trattamento viso e del 30 % beauty. Info e prenotazioni tel: 0892591086 – cell: 339/4498901 – 331/2345807.