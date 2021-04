Massa Lubrense, gli auguri di Balducelli: “Una seconda Pasqua anomala, occasione di sentimenti contrastanti”. Riportiamo di seguito le parole che il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, ha utilizzato per formulare i suoi auguri ai concittadini:

Una seconda Pasqua anomala. In occasione di questa festa sono contrastanti i sentimenti che provo. Da una parte la stanchezza che affiora, la crisi economica che leggi negli occhi di tanti, la preoccupazione per le improvvise vampate di nuovi casi di positività, la “cattività” che ci incattivisce e ci fa perdere la lucidità.

Dall’altra la speranza per una difficile, estenuante, lunga ma esaltante “stagione” vaccinale che ci fa intravedere la ripresa della salute, dell’economia, della vita.

Mi faccio forza perché sia questa seconda parte a prevalere proprio in questo giorno che è di Risurrezione e spero che sia così anche per tutti voi.

E’ con questi sentimenti che vi auguro con tutto il cuore BUONA PASQUA!