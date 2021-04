L’ironia del Sorrento fa il giro d’Italia

Il simpatico sfottò pubblicato in un post dal Sorrento nei giorni scorsi, che commentava ironicamente che avrebbe partecipato alla nascente Superlega, ha fatto il giro d’Italia: “Un ironico tweet, nato per enfatizzare tutti i limiti della nascita del progetto, ha conquistato il web questa settimana. Ne hanno parlato davvero tutti: giornali, testate web, tv ed infine arriva anche la menzione nella #propaganda di Propaganda Live…in attesa della finalissima Sorrento vs FC Lugano allo stadio Italia, arbitra Diego Bianchi”.