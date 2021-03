Sorrento, Istituto di Cultura Tasso: “Agostino D’Ippona. Filosofi dell’Interiorità”

L’Istituto di Cultura Tasso, presieduto da Luciano Russo , organizza, a seguito del successo dei precedenti, il ciclo di conferenze per l’anno 2021. Gli appuntamenti sono tutti alle ore 16.00 presso la Biblioteca del Museo Civico Francescano , presso il Chiostro di San Francesco a Sorrento.

Al momento gli eventi sono tutti in trasmissione streaming video a cura della troupe di Positanonews TV, Sara Ciocio Ambrogio Coppola, Lucio Esposito.

Il calendario per il mese di Febbraio e Marzo 2021 prevede

Lunedi 8 febbraio 2021 Adriana Carnevale il razzismo e la Shoah dal Liceo Salvemini

Venerdi 12 febbraio 2021 Pasquale Giustiniani Giuseppe Giustiniani Filosofo e Vescovo. Modera Gaetano di Palma

Sabato 20 febbraio 2021 Carmine Pinto Craxi e il PSI nell’Italia Repubblicana Modera Luciano Russo

Sabato 20 febbraio 2021 Cimitero di Sorrento commemorazione del Poeta Aniello Califano

Venerdi 26 febbraio 2021 Vincenzo Cuomo La questione della Noia Profonda tra Martin Heidegger e Peter Sloterduk. Modera Luciano Russo.

Venerdi 5 marzo 2021 Vincenzo Caputo Torquato Tasso appunti su alcuni “Dialoghi Napoletani. Modera Gennaro Galano

Giovedi 11 marzo 2021 Roberto la Rocca Agostino D’Ippona filosofo dell’interiorità. Modera Aniello Clemente

Sabato 13 marzo 2021 Aldo Maccariello Il corpo sacrificato :sguardo su simon Veil

Giovedi 25 marzo 2021 Silvia de Majo Guglielmo Pepe le rivoluzioni mancate

Agostino filosofo dell’interiorità Appunti per una lezione Don Roberto della Rocca

Filosofo dell’interiorità: il titolo di questo incontro – organizzato dall’istituto di Cultura Torquato

Tasso di Sorrento, che ringrazio – fornisce le coordinate per poterci accostare alla figura di Agostino

di Ippona, una personalità poliedrica e grandiosa di uomo appassionato della vita che cercò di

immergersi, senza fuggire, dalle onde alte, per usare un’immagine che ben si addice alla incantevole

penisola sorrentina.1

Filoso dell’Interiorità dunque, un titolo che può suonare strano. [Filosofo] Agostino fu innanzitutto

un uomo affascinato dalla filosofia, sempre desideroso di cercare la vera sapienza. [dell’interiorità]

Compito di un filosofo è di intellegere la realtà, di intus-legere nelle trame della vita, nell’essere delle

cose, lasciando che la ragione si interroghi, che ponga domande, entri in dialogo con il mondo, interrogare, dal latino.

Agostino in maniera eccezionale ha saputo inter-rogare il mondo attorno a sé e forse più di ogni altro

ci ha lasciato traccia del suo inter-rogare e intus-legere se stesso, il mondo interiore, l’anima umana.

Il grande scrittore più di tutti ha saputo scandagliare le profondità dell’animo umano nel suo infinito

desiderio di verità e felicità, come si evince dalla sua monumentale produzione di opere e in tutte le

fasi della sua vita, come testimoniano i Soliloquia e le Confessiones, opere alle quali in particolar

modo ci riferiremo in questo incontro.

(Che peccato che alcuni saltino o trascurino, nello studio della filosofia, quest’autore passando da

Seneca all’età moderna, con un salto incosciente!)

Si potrebbe certamente far notare che anche altri filosofi prima di lui avevano approfondito la natura

dell’animo umano, la sua esistenza, i suoi moti. Basti pensare a Platone, ai suoi Dialoghi, come il

Simposio, il Fedro, e Agostino dovrà molto alla lettura dei platonicorum libri, libri dei platonici,

come vedremo. Anche la letteratura poetica e drammatica del mondo antico aveva fatto emergere le

passioni dell’anima, come Virgilio nell’Eneide, cultura che il nostro Agostino aveva respirato fin da

ragazzo. Ma la sua capacità di scandagliare l’animo umano ha sorpreso e sorprende i lettori di ogni

tempo:

Leggiamo un noto passo dal De vera religione 39, 72:

2

«C’è dunque ancora qualcosa che non possa ricordare all’anima la primitiva bellezza che ha perduto, dal

momento che lo possono fare i suoi stessi vizi? La sapienza divina pervade il creato da un confine all’altro 89;

quindi, per tramite suo, il sommo Artefice ha disposto tutte le sue opere in modo ordinato, verso l’unico fine

della bellezza. Nella sua bontà pertanto a nessuna creatura, dalla più alta alla più bassa, ha negato la bellezza

che da Lui soltanto può venire, così che nessuno può allontanarsi dalla verità senza portarne con sé una qualche

immagine. Chiediti che cosa ti attrae nel piacere fisico e troverai che non è niente altro che l’armonia; infatti,

mentre ciò che è in contrasto produce dolore, ciò che è in armonia produce piacere. Riconosci quindi in cosa

consista la suprema armonia: non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: la verità abita nell’uomo interiore e, se

troverai che la tua natura è mutevole, trascendi anche te stesso [Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore

homine habitat veritas; et si tuam naturam mutabilem inveneris, transcende et teipsum.]. Ma ricordati,

1 Questo scritto si considerino appunti per un incontro su Agostino di Ippona

2 Per le citazioni di Agostino si sono scelte le traduzioni dalla collana Nuova Biblioteca Agostiniana, curata

dai padri Agostiniani che hanno promosso anche la diffusione delle opere di Agostino attraverso la

consultazione online sul sito: https://www.augustinus.it/italiano/vera_religione/index2.htm. Per comodità si

rimanda al sito.

2

quando trascendi te stesso, che trascendi l’anima razionale: tendi, pertanto, là dove si accende il lume stesso

della ragione. A che cosa perviene infatti chi sa ben usare la ragione, se non alla verità? Non è la verità che

perviene a se stessa con il ragionamento, ma è essa che cercano quanti usano la ragione. Vedi in ciò un’armonia

insuperabile e fa’ in modo di essere in accordo con essa. Confessa di non essere tu ciò che è la verità, poiché

essa non cerca se stessa; tu invece sei giunto ad essa non già passando da un luogo all’altro, ma cercandola con

la disposizione della mente, in modo che l’uomo interiore potesse congiungersi con ciò che abita in lui non nel

basso piacere della carne, ma in quello supremo dello spirito».

Chi era Agostino?

Per rispondere a questa domanda dunque Naturalmente si dovrà partire innanzitutto da ciò che

Agostino ci ha lasciato: le se opere. Ma per questo occorre fare due premesse di ordine metodologico:

1. Se conoscere l’ambiente (vitale di un autore è fondamentale per comprendere il suo pensiero,

questo è ancor più importante per Agostino, la cui esistenza è stata così complessa che non è

possibile leggere le sue opere senza collocarle nella sua storia, senza tener presente in quale

fase della sua maturazione umana e spirituale egli si trovi quando compone le sue opere.

2. Agostino ha cercato di sistemare la propria produzione letteraria e ha scritto un’opera nella

quale parla e commenta dei suoi scritti: Le Retractationes. Non si può non considerare questo

dato.

Agostino di Ippona non era originario di questa città, Ippona, come ben sapete, ma nacque a Tagaste

il 13 novembre del 354 da padre pagano, Patrizio, e madre cristiana Monica. I suoi genitori si

impegnarono per la formazione di questo ragazzo. Agostino frequentò la scuola del grammatico e del

retore, dapprima a Tagaste, poi a Madaura e nella grande Cartagine (370). La madre gli trasmise la

fede cristiana, nella quale Agostino inizialmente fu molto appassionato. Questo è un dato che spesso

si trascura. Voleva ricevere subito il battesimo, ma all’epoca la prassi più diffusa era quella di ricevere

il battesimo da adulti. Trovandosi in pericolo di morte per una malattia il giovane Agostino espresse

il desiderio di essere battezzato, si poteva in casi eccezionali, ricevere subito il sacramento. Ma

passata la malattia si rinviò anche il battesimo chiesto in emergenza.

Nella sua formazione fu affascinato anche dalla filosofia: fu un vero e proprio amore a prima. In

particolare dalla lettura di un’opera di Cicerone, l’Hortensius, un protrettico alla filosofia ispirato ad

Aristotele, oggi purtroppo perduto. Il giovane agostino, aveva 18/19 anni, si sentì l’animo infiammato

e si rammaricava che in un libro come quello non si trovasse il nome di Cristo. Questo libro, come

ammise egli stesso nelle Confessioni, cominciò a rivolgere il suo animo a Dio –una prima

conversione-, anche se il cammino era ancora lungo. Nell’approfondire gli studi di filosofica egli fu

autodidatta, la sua formazione fu infatti prevalentemente retorica.

Aarriva nella vita quella fase della crescita in cui si mette ogni cosa in discussione e si vuol provare

il valore di quelle realtà ricevute in dono e gettarsi a capofitto in tante esperienze. In alcune Agostino

fu veramente avventato e così si ritrovò a 17 anni ad avere una concubina e un figlio, Adeodato (nato

372)3

. I rapporti con la madre si incrinarono proprio in questo periodo, nel 374/5. Tornato come

insegnante a Tagaste trovò la porta di casa sbarrata. Agostino vivrà questa crisi personale anche sul

piano della fede, quella fede ricevuta per tradizione, per cultura dalla propria famiglia: anch’essa

andava provata! Agostino aveva infatti aderito al manicheismo.

3 Rapporto con donna durerà fino al 385/6 quando la donna decise di tornare in africa. Agostino doveva

ottemperare alle convenzioni sociali e contrare matrimonio. Scriverà che il suo cuore sanguinò a lungo. Cf.

Aug., Conf. 6,15,25.

3

Ad attirarlo fu la proposta dei manichei. Un gruppo che si ispirava alla rivelazione di un certo Mani

e che fondava la propria visione religiosa e del mondo sulla lotta tra due principi, il bene e il male.

Agostino restò affascinato dal fatto che essi vantavano di affidarsi alla scienza e non all’autorità delle

fede insegnata dalla Chiesa: un tema sempre scottante! E poi rimase affascinato dalla risposta a uno

dei più grandi interrogativi che provoca la ragione umana: Unde malum? Da dove viene il male?

Il problema del male è una delle questioni che l’umanità cerca di risolvere da sempre, soprattutto

difronte a grandi prove che la sconvolgono: come, per noi le grandi guerre del secolo scorso, con la

loro violenza e barbarie; il terrorismo dei nostri giorni; la disparità economica tra popoli, che genera

lo sfruttamento, la fame, le migrazioni forzate; le catastrofi naturali; la pandemia che stiamo vivendo.

La natura umana non accetta questo male e si domanda: «Da dove il male?». E quando si crede, si

aggiunge: «Se c’è Dio, da dove il male?»

Il giovane Agostino cerca risposte, desidera capire, vuole trovare un senso.

I manichei sembravano dare una risposta logica nel concepire tutto come una lotta tra bene e male.

Essa si giocava per l’uomo nella sua interiorità, relegando il male alla materialità che appesantisce

l’uomo e dalla quale l’uomo di deve liberare (essi non praticavano digiuni alimentari, non erano aperti

alla procreazione), essi finivano per deresponsabilizzare l’uomo dal male.

Erano molto influenti e Agostino si lascerà affascinare dal potere: grazie anche al loro aiuto fece

carriera e giunse a Roma e poi fino ad ottenere il titolo di magister rhetoricae dell’Imperatore a

Milano nel 384.

Agostino però trovava forza dall’uso della ragione e chiedeva ai manichei continue spiegazioni.

Attese di parlare con vari maestri per ricevere risposte, fino a confrontarsi con Fausto, ritenuto il capo

e l’autorità più sapiente, che però non seppe dare ad Agostino che miti in cui credere. Fu per la

passione per la scienza che egli entrò in crisi con i manichei: essi nonostante le palesi scoperte

scientifiche si ostinavano nei loro miti. Pensate, anticipo una questione, Agostino conservò anche

quando divenne cristiano questo razionale approccio alla comprensione del mondo. Fu lui a coniare

quel principio ripreso da Galileo Galilei che la Bibbia non insegna come è fatto il cielo, ma come si

va in cielo.

Si legge nelle Confessiones 6 5. 7:

«Tuttavia da allora incominciai a preferire la dottrina cattolica, anche perché la trovavo più equilibrata e

assolutamente sincera nel prescrivere una fede senza dimostrazioni, che a volte ci sono, ma non sono per

tutti, altre volte non ci sono affatto. Il manicheismo invece prometteva temerariamente una scienza, tanto da

irridere la fede, e poi imponeva di credere a un grande numero di fole del tutto assurde, dal momento che

erano indimostrabili»

4

.

Agostino rimase nei manichei come un semplice uditore per 9 anni!

A Milano stanco delle sue vane ricerche era approdato allo scetticismo dell’Accademia: nihil percipit

potest e nulli rei assentiendum. Non esiste una verità e se esiste non si può conoscere, dunque ognuno

va per la sua strada.

Questa fase rende Agostino vicino a tanti che oggi si lasciano guidare da posizioni nichilistiche o si

fanno limitare da una finta tolleranza. Sempre più sentendo parlare le persone mi sembra di cogliere

la difficoltà a formulare un pensiero e a ritenerlo valido oltre i confini della propria persona. Spesso

4 https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm

4

si dialoga tra mille premesse e scuse. Si inizia dicendo: «Secondo me», «a mio parere» (Questo è un

bene nell’educata ricerca di un confronto). Ma si conclude però: «Ognuno faccia come vuole», «è un

mio parere personale», quindi come a dire: «Fate come se io non abbia parlato per nulla!».

Bisognerebbe interrogarsi se è un bene o un male convenire su argomenti che possano essere ritenuti

veri per se stessi e per gli altri.

A Milano però il grande retore farà degli incontri unici, importantissimi, che determineranno lo

sviluppo del suo pensiero.

Innanzitutto per sfida e desiderio di verificare le famose doti retoriche del vescovo di Milano,

Ambrogio, si recherà in chiesa ad ascoltare i suoi discorsi. Proprio Agostino commentò questa

esperienza nelle sue Confessioni notando come le parole del vescovo Ambrogio pian piano passarono

dal colpire le sue orecchie a colpire il suo cuore.

Ascoltando il vescovo supererà una delle questioni che più gli avevano reso difficile crescere nella

ricerca di fede: come leggere la Scrittura?

Il vescovo Ambrogio, commentando le lettere di Paolo, illuminò la mente di Agostino con un

principio dell’ermeneutica biblica: «La lettera uccide, lo spirito dà la vita» (2Corinzi 3,4).

È un passo importante che cambia il modo con cui Agostino si approccia al testo biblico e lo apre a

un nuovo desiderio di scoprire in esso tesori nascosti. Da ragazzo egli aveva provato a dedicarsi alla

lettura della Bibbia, ma rispetto alla bellezza dei classici essa appariva alquanto “rozza”.

Naturalmente questo episodio è espressione di un impatto che la frequentazione con l’ambiente

cristiano ambrosiano esercitò su Agostino.

Legge i «Platonicorum libri» passando dallo scetticismo alla dimensione del mondo ideale, aprendosi

a una dimensione interiore e spirituale. Egli affermò che la lettura di questi testi provocò in lui un

grande incendio.

Nell’estate del 386 fondamentale fu l’aiuto del prete Simpliciano che lo indirizzò alla lettura dei libri

della Scrittura, in particolare di San Paolo e dei Profeti.

5

Agostino si ripropose l’esperienza che aveva già tentato dopo la lettura dell’Hortensius, ossia di

confrontare il pensiero dei filosofi con le Scritture cristiane.

Ritiro a Cassiciacum, vicino Milano.

A Cassiciacum vive inoltre una di quelle esperienze che penso ognuno abbia nella vita e che ti

segnano e ti cambiano: esperienze mistiche. Agostino la racconta nelle Confessioni. Molti dubitano

se essa vada interpretata come un espediente letterario o come un episodio realmente accaduto.

L’autore però afferma che ci fu un’esperienza forte che lo segnò. Si tratta dell’episodio del giardino:

Confessiones 8, 12. 29:

Così parlavo e piangevo nell’amarezza sconfinata del mio cuore affranto. A un tratto dalla casa vicina mi

giunge una voce, come di fanciullo o fanciulla, non so, che diceva cantando e ripetendo più volte: “Prendi e

leggi, prendi e leggi”. Mutai d’aspetto all’istante e cominciai a riflettere con la massima cura se fosse una

cantilena usata in qualche gioco di ragazzi, ma non ricordavo affatto di averla udita da nessuna parte. Arginata

la piena delle lacrime, mi alzai. L’unica interpretazione possibile era per me che si trattasse di un comando

divino ad aprire il libro e a leggere il primo verso che vi avrei trovato. Avevo sentito dire di Antonio che

5 Cf. Aug., conf. 7, 20, 26 – 21. 27.

5

ricevette un monito dal Vangelo, sopraggiungendo per caso mentre si leggeva: “Va’, vendi tutte le cose che

hai, dàlle ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, e vieni, seguimi”. Egli lo interpretò come un oracolo indirizzato

a se stesso e immediatamente si rivolse a te. Così tornai concitato al luogo dove stava seduto Alipio e dove

avevo lasciato il libro dell’Apostolo all’atto di alzarmi. Lo afferrai, lo aprii e lessi tacito il primo versetto su cui

mi caddero gli occhi. Diceva: “Non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non

nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo né assecondate la carne nelle sue

concupiscenze”. Non volli leggere oltre, né mi occorreva. Appena terminata infatti la lettura di questa frase,

una luce, quasi, di certezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono»

6

.

Momento critico di questo dissidio interiore: tolle, lege, tolle, lege7

– Rm 13,13.

Agostino ricevette il battesimo dal vescovo Ambrogio a Milano la notte di Pasqua del 387

Fu poi scelto e ordinato presbitero nel 391

Fu eletto vescovo di Ippona per la sua fama e per l’affetto che il popolo nutriva per lui nel 395.

Rimase con il suo popolo anche all’arrivo dei vandali. Morirà nel 430, durante la persecuzione dei

vandali, prima della presa di Ippona.

Il periodo del ritiro a Cassiciacum

L’Agostino di questo periodo compone i Dialogi, opere filosofiche. Questo dato non deve trarre in

errore non è però un Agostino platonico, ma è già un Agostino pienamente cristiano, anche se ancora

bisognoso di approfondire i temi della fede e ancora fortemente imbevuto di quanto appreso dai

platonici.

Le opere che egli scrive riguardano quei temi su cui aveva iniziato fin da giovane a ricercare:

sull’anima (De immortalitate animae-De quantitate animae), sul male (De ordine), i Soliloquia.

In quest’opera tracciò il programma della sua ricerca: «Deum et animam scire cupio» (Soliloquia 1,

2, 7).

Con Cupio in latino, Agostino esprime quel desiderio forte di voler conoscere Dio e l’anima. Da

filosofo intende realmente stabilire le traiettorie per una conoscenza della perfezione delle realtà fuori

dell’uomo che hanno in Dio il loro apice, lui che è la giustizia, la verità, il bene, l’amore, la vita stessa,

l’essere, e per una conoscenza delle realtà all’interno dell’uomo, a partire dalla sua anima.

I Soliloquia (in 2 libri) sono l’espressione di questa attenzione che l’Agostino filosofo rivolge

all’interiorità.

Innanzitutto siamo nel 386 e Agostino è a Cassiciacum. Egli in questo tempo ha scelto di dedicarsi al

genere dei Dialogi, cioè quel genere, scelto già da Platone, che permetteva a un autore di esporre un

pensiero attraverso la modalità del dialogo-confronto: ogni personaggio rappresenta un punto di vista,

un’opinione, una posizione filosofica e così si può affrontare un tema da diverse prospettive. Bisogna

naturalmente fare attenzione a cogliere il pensiero dell’autore senza fare confusione tra le teorie che

espone, per confutarle, e quelle che invece sostiene. Ecco nei Soliloquia Agostino non presenta i soliti

personaggi, ma descrive un dialogo tra Agostino e la sua ragione.

Un espediente davvero geniale; un dialogo tra Agostino e il suo io, la sua coscienza che ispirerà opere

come la Salita al colle ventoso di Petrarca.

6 https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm

7 Aug., conf. 8, 12, 28-29.

6

Le Confessiones

Le Confessioni (384-400, la composizione abbraccia quasi tutta la sua vita. In 12 libri) sono l’altra

opera in cui si può cogliere l’attenzione di Agostino all’interiorità. Essa è davvero un unicum nella

letteratura antica e moderna che ha valso ad Agostino il vanto di aver intuito il tema dell’inconscio

dell’uomo.

Con quest’opera Agostino spalancò una finestra sulla sua anima, attraverso la quale farci conoscere

l’esperienza, il viaggio che egli ha compiuto. Perciò quest’opera vuole essere una confessione di lode

a Dio, una confessione dei peccati, una confessione di fede, una confessione della misericordia

sperimentata. Essa permette anche al lettore di affacciarsi sul suo mondo interiore, sulla sua capacità

di rileggere la propria storia e gli eventi che gli sono capitati, partendo dal profondo della sua anima,

sapendo in maniera straordinaria registrare quei moti, quelle emozioni, quei segni lasciati da eventi

belli, brutti, forti, casuali, dagli incontri con tanti che hanno contribuito a costruire l’uomo e il santo.

La sua capacità di intellegere il mistero di Dio si può vedere da opere come il De Civitate Dei, dove

coglie l’anima secondo la quale si sviluppano le città, quella di Dio e quella degli uomini. Famosa è

la descrizione della città degli uomini che si edifica secondo la legge dell’amor proprio l’egoismo,

generando grandi mali e problemi e la descrizione della città di Dio che si edifica sulla legge della

solidarietà e della fraternità, la legge dell’Amore-Carità. Quanto questa visione si sposa con quanto

stiamo vivendo in questo tempo di pandemia dove stiamo osservando momenti di grande solidarietà,

ma anche momenti di grande amarezza, dolore e ingiustizia.

L’esempio di agostino aiuti a desiderare di raggiungere quella verità che habitat in interiore hominis

Testi per la lettura

1. Confessiones 4 15. 27: Avevo forse ventisei o ventisette anni quando scrissi quei volumi, rivolgendo

dentro di me le elucubrazioni materialistiche che rumoreggiavano alle orecchie del mio cuore. Pure

tendevo queste orecchie, o dolce verità, alla tua melodia interiore nell’atto stesso di meditare sulla

bellezza e la convenienza. Il mio desiderio era di stare ritto innanzi a te, di udirti, di sentirmi preso dalla

gioia alla voce dello sposo; e non potevo realizzarlo poiché le voci del mio errore mi trascinavano

fuori di me e il peso del mio orgoglio mi faceva cadere verso il basso. Non davi infatti gioia e letizia

al mio udito, né esultavano le ossa, che non erano state ancora umiliate.

8

2. De Civitate Dei 11 26: Noi ravvisiamo in noi l’immagine di Dio, cioè della somma Trinità. Certamente

non è eguale, anzi assai differente e non coeterna e, per dir tutto in breve, non della medesima esseità

di cui è Dio. Tuttavia è tale che nessuna delle cose da lui create gli è più vicina nell’essere ed è ancora

da perfezionarsi in un rinnovamento continuo perché gli sia sempre più vicina nella somiglianza. Noi

esistiamo infatti, abbiamo coscienza di esistere e amiamo il nostro esistere e l’averne coscienza. E per

quanto riguarda queste tre dimensioni che ho detto, non ci rende incerti l’aspetto illusorio di una copia

del vero. Non ce le rappresentiamo infatti col senso corporeo allo stesso modo degli oggetti esterni,

come percepiamo i colori con la vista, i suoni con l’udito, gli odori con l’olfatto, i sapori col gusto, i

corpi duri e morbidi col tatto o come riproduciamo in una rappresentazione o conserviamo nella

memoria le immagini molto simili e non più corporee di questi sensibili o come siamo stimolati

mediante tali immagini all’appetizione dei sensibili stessi. Ed è assolutamente certo al di là

dell’illusoria apparenza delle immaginazioni e delle immagini, che io esisto e che ne ho coscienza e

amore. In relazione a questi tre oggetti non si ha il timore dell’obiezione degli accademici: “E se

8 https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm

7

t’inganni?”. “Se m’inganno, esisto”. Chi non esiste, non si può neanche ingannare e per questo esisto

se m’inganno. E poiché esisto se m’inganno, non posso ingannarmi d’esistere, se è certo che esisto

perché m’inganno. Poiché dunque, se m’ingannassi, esisterei, anche se m’ingannassi, senza dubbio non

m’inganno nel fatto che ho coscienza di esistere. Ne consegue che anche del fatto che ho coscienza di

aver coscienza non m’inganno. Come ho coscienza di esistere, così ho coscienza anche di aver

coscienza. E quando faccio oggetto di amore queste due cose, aggiungo un terzo aspetto di inestimabile

valore alle cose di cui ho coscienza. Non posso ingannarmi di amare, poiché non m’inganno sulle cose

che amo ed anche se esse ingannano, è vero che amo cose che ingannano. Infatti non v’è motivo

d’essere giustamente biasimato e giustamente trattenuto dall’amore delle cose false, se è falso che le

amo. Al contrario, se quei due oggetti sono veri e certi, non si può dubitare che anche l’amore verso di

loro, nell’atto che sono amati, è vero e certo. E come non si vuole non esistere, così non si vuole non

esser felici. E non si può esser felici se non si esiste.9

3. De vera religione 39. 72: C’è dunque ancora qualcosa che non possa ricordare all’anima la primitiva

bellezza che ha perduto, dal momento che lo possono fare i suoi stessi vizi? La sapienza divina pervade

il creato da un confine all’altro; quindi, per tramite suo, il sommo Artefice ha disposto tutte le sue opere

in modo ordinato, verso l’unico fine della bellezza. Nella sua bontà pertanto a nessuna creatura, dalla

più alta alla più bassa, ha negato la bellezza che da Lui soltanto può venire, così che nessuno può

allontanarsi dalla verità senza portarne con sé una qualche immagine. Chiediti che cosa ti attrae nel

piacere fisico e troverai che non è niente altro che l’armonia; infatti, mentre ciò che è in contrasto

produce dolore, ciò che è in armonia produce piacere. Riconosci quindi in cosa consista la suprema

armonia: non uscire fuori di te, ritorna in te stesso: la verità abita nell’uomo interiore e, se troverai che

la tua natura è mutevole, trascendi anche te stesso. Ma ricordati, quando trascendi te stesso, che

trascendi l’anima razionale: tendi, pertanto, là dove si accende il lume stesso della ragione. A che cosa

perviene infatti chi sa ben usare la ragione, se non alla verità? Non è la verità che perviene a se stessa

con il ragionamento, ma è essa che cercano quanti usano la ragione. Vedi in ciò un’armonia

insuperabile e fa’ in modo di essere in accordo con essa. Confessa di non essere tu ciò che è la verità,

poiché essa non cerca se stessa; tu invece sei giunto ad essa non già passando da un luogo all’altro, ma

cercandola con la disposizione della mente, in modo che l’uomo interiore potesse congiungersi con ciò

che abita in lui non nel basso piacere della carne, ma in quello supremo dello spirito.

39. 73. Ma se non ti è chiaro ciò che dico e dubiti che sia vero, guarda almeno se non dubiti di

dubitarne; e, se sei certo di dubitare, cerca il motivo per cui sei certo. In questo caso senz’altro non ti

si presenterà la luce di questo sole, ma la luce vera che illumina ogni uomo che viene in questo mondo.

Essa non si può percepire né con questi occhi né con quelli con cui sono pensate le rappresentazioni

che gli occhi stessi imprimono nell’anima, ma con quelli con cui alle stesse rappresentazioni diciamo:

” Non siete voi ciò che io cerco, e non siete neppure il principio in base al quale vi dispongo in ordine;

ciò che trovo di brutto in voi lo disapprovo, mentre approvo ciò che trovo di bello; ma, poiché il

principio per cui disapprovo e approvo è più bello, lo approvo di più e lo antepongo non solo a voi,

ma anche a tutti i corpi dai quali vi ho attinte “. Quindi questa regola che tu constati formulala così:

chiunque comprende che sta dubitando, comprende il vero e di ciò che comprende è certo;

dunque è certo del vero. Ciò vuol dire che chiunque dubita dell’esistenza della verità, ha in se

stesso il vero, per cui non può dubitarne. Ma il vero è tale unicamente per la verità; perciò non deve

dubitare della verità chi ha potuto dubitare per qualche motivo. Queste cose appaiono manifeste dove

risplende la luce che non si estende né nello spazio né nel tempo e che non può essere rappresentata

né in forma spaziale né in forma temporale. Tali cose possono corrompersi da qualche parte? No,

benché perisca o diventi vecchio tra gli esseri carnali inferiori chiunque possiede l’uso di ragione. In

realtà, il ragionamento non crea tali verità, ma le scopre. Esse perciò sussistono in sé prima ancora che

siano scoperte e, una volta scoperte, ci rinnovano.10

4. Confessiones 1, 1 Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; grande è la tua virtù, e la tua sapienza

incalcolabile. E l’uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato, che si porta attorno il suo destino

9 https://www.augustinus.it/italiano/cdd/index2.htm

10 https://www.augustinus.it/italiano/vera_religione/index2.htm

8

mortale, che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova che tu resisti ai superbi. Eppure

l’uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché

ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te.11

5. Confessiones, 10, 27, 38: Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu

eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo. Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri

con me, e non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, inesistenti se non esistessero in te.

Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità;

diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi toccasti, e arsi di

desiderio della tua pace.

12

11 https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm

12 https://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm