Scala , Costiera amalfitana. E’ morto per cause naturali il 90enne di Scala soccorso dal 118 con l’ambulanza proveniente dall’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello. L’arrivo dei carabinieri a Minuta , come per prassi, aveva allertato la popolazione. Non è stato necessario l’intervento della Procura di Salerno, un decesso per cause naturali. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia .