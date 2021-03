Rincasa l’antico e storico simbolo del Sorrento,

L’associazione Sorrento United 1945 – Supporters’ trust è felice di annunciare che l’iter per la rilevazione dello storico simbolo del Sorrento calcio si è conclusa con successo

L'associazione Sorrento United 1945 – Supporters' trust è stata felice di annunciare che l'iter per la rilevazione dello storico simbolo del Sorrento calcio si è conclusa con successo.

L’annuncio è stato dato dalla stessa associazione sulla sua pagina di Facebook: “Il momento tanto atteso è arrivato. Il primo obiettivo è stato raggiunto. Concludendo le formalità di rito dinanzi al notaio Capuano, l’associazione Sorrento United 1945 – Supporters’ trust è felice di annunciare che l’iter per la rilevazione dello storico simbolo del Sorrento calcio si è conclusa con successo”.

Con tanta gioia, l’associazione Sorrento United 1945 – Supporters’ trust, afferma “Il nostro marchio, la nostra icona storica, torna nelle nostre mani, in quelle della città, in quelle dei tifosi rossoneri, in quelle di chi con passione e senso di appartenenza si riprende un pezzo centrale della storia della nostra terra dopo tante vicissitudini amare culminate con l’intervento della curatela fallimentare”.

Infatti ritornando al triste passato, la squadra rossonera fece una trafila di retrocessioni consecutive: dal campionato 2012/13 fino a quello del 2015/16, quando non si iscrisse al campionato di Promozione e poi fu dichiarata fallita.

Concludendo “il simbolo del Sorrento ora sarà concesso gratuitamente al nostro Sorrento, al club per cui tifiamo. L’aggregazione di soci e iscritti ha portato tutti al raggiungimento di questo primo obiettivo. Ne verranno altri. Da conquistare assieme”.

