Minori, il 23 marzo consiglio comunale. Ecco l’ordine del giorno

Minori. Il Comune ha convocato il consiglio comunale per il giorno 23 marzo 2021 alle ore 18.30 in sessione straordinaria seduta pubblica di prima convocazione, e per il giorno 24 marzo 2021 alle ore 19.30 in seconda convocazione, presso l’Aula Consiliare comunale, per discutere il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta consiliare del 18.02.2021; Gestione in forma associata del servizio di polizia locale. Approvazione schema di convenzione ex art 30 del D.Lgs, n. 267/2000; Integrazione al regolamento urbanistico ed edilizio comunale; 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Agenzia delle entrate – Avviso n. 2018/001/SC/000001547/0/002. Liquidazione imposta di registro della sentenza n.1547/2018 emessa dal Tribunale di Salerno; 194, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio. Agenzia delle entrate – Avviso n. 2019/001/SC/00000450/0/001. Liquidazione imposta di registro della sentenza n.450/2019 emessa dal Tribunale di Salerno.