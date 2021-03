Milan-Napoli: ecco quanto è costato a Rebic e a Donnarumma. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per due giornate il milanista Ante Rebic “per avere, al 47′ del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose”. Multa di 10 mila euro al portiere Gigio Donnarumma “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina della società avversaria, a uno dei quali rivolgeva un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. La frase incriminata del Gigi rossonero, che non è nuovo alle ingiurie e agli sfottò verso gli azzurri, è : “siete una banda”. Di cosa non si sa ma, ciò che è certo, è l’atteggiamento perennemente antisportivo di un tesserato che dovrebbe essere un professionista ma dal quale il più delle volte emergono comportamenti da ultrà.