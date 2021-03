Cit. ” Ospedale unico o unico ospedale”.

Apprendo solamente adesso quanto dichiarato a mezzo stampa e social da parte del Primo cittadino di Sant’Agnello dove giudica l’operato da parte di chi vuole risposte in merito alla realizzazione del Polo ospedaliero unico della penisola sorrentina e costiera Amalfitana.

Cari sindaci penisulari e da anni che attenzioniamo presunte problematiche per la suddetta realizzazione di questo sito dove, cito testualmente, “il sogno che diventa realtà” ma per chi!

Visto gli innumerevoli chiacchiericci che troveranno il tempo che trovino chiedo ai sindaci penisulari di indurre in tempi celeri un referendum consultivo dove, democraticamente, i cittadini possano scegliere le sorti dei presidi ospedalieri esistenti di Sorrento e Vico Equense .