Agerola, manutenzione al Parco della Colonia Montana ed al Parco Turistico Punta Corona

Agerola. Il Comune, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: «”Prendiamoci cura dei nostri luoghi” suggeriscono queste immagini, che ritraggono le attività di manutenzione e pulizia in due punti strategici di Agerola: il Parco della Colonia Montana e l’area picnic del Parco Turistico Punta Corona.

La primavera è alle porte e procedono gli interventi di manutenzione per rendere la nostra terra ospitale. Abbiamo il dovere di affrontare con determinazione l’emergenza sanitaria, e nello stesso tempo profondere ogni sforzo per la cura del verde, per la sicurezza dei cittadini che si cimentano in attività motoria o sportiva individuale all’aperto e per consegnare agli ospiti, quando si ritornerà a viaggiare, luoghi puliti e in ordine».

(Foto dalla pagina Facebook del Comune di Agerola)