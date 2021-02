Da Sorrento a Castellammare di Stabia in direzione Napoli centinaia di auto dopo l’ultimo giorno di libertà in giallo. Domani la Campania sarà arancione, fra pochi minuti torneremo alle restrizioni di oltre un mese fa, ristoranti e bar chiusi . Traffico di auto in tutta la Penisola sorrentina in uscita.