Sorrento, all’Ospedale Santa Maria della Misericordia si continua a lottare con l’emergenza anestesisti.

Saltati una serie di interventi chirurgici per la solita criticità. Gli anestesisti di rinforzo dal Cardarelli bloccati per l’emergenza Covid. Si spera nella disponibilità evidenziata dal Centro regionale trapianti.

Sorrento – Mentre a Napoli il Presidente De Luca, in pompa magna, annuncia ai sindaci della penisola sorrentina l’inizio dell’iter progettuale per la realizzazione dell’ospedale unico, a Sorrento ancora una volta si blocca l’attività operatoria dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia a causa di una problematica ormai entrata nella consuetudine. Ovvero la mancanza di anestesisti. Stavolta, secondo un articolo pubblicato dalla testata giornalistica web Tutto Sanità, l’allarme parte dal reparto di ortopedia dove nella giornata odierna sono saltati ben tre interventi (femore e spalla). Non solo, la stessa drammatica situazione si prospetta per domani. Dal reparto, fiore all’occhiello dell’ortopedia regionale, fanno sapere di ricoverati preparati all’intervento ma di nuovo riportati in corsia e quindi turnover bloccato con ammalati in attesa. “Gli anestesisti di rinforzo in arrivo dal Cardarelli” – fa sapere il direttore sanitario dell’Asl Na 3 Sud, Gaetano D’Onofrio – “sono bloccati dall’emergenza Covid. Al momento si è in attesa di un anestesista dal Cotugno”. All’Ospedale Santa Maria della Misericordia si continua pertanto a lottare con l’emergenza. La speranza al momento è legata ad un intervento dei vertici dell’Asl NA3 Sud che dovrebbe spingere verso la disponibilità mostrata in queste ore dal Centro Regionale Trapianti che avrebbe proposto la messa a disposizione di un organico completo per le esigenze della penisola sorrentina. – 03 febbraio 2021 – salvatorecaccaviello

Fonte: Tutto Sanità