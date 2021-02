Giallo Osimhen: l’attaccante potrebbe aver contratto la variante africana del Covid

Nelle ultime ore Victor Osimhen è stato oggetto di un giallo: l’attaccante del Napoli che, di ritorno dalla Nigeria era risultato positivo al Covid, potrebbe addirittura aver contratto la variante africana. Ieri la Regione Campania aveva infatti annunciato di aver isolato una nuova variante, spiegando come: “Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa, dopo il tampone, è risultato positivo al Covid 19. Grazie alla collaborazione tra i laboratori della Federico II e del Pascale, Giuseppe Portella della Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di Nicola Normanno del Pascale ha scoperto una variante Covid mai descritta sinora in Italia”. Contattato da KissKissNapoli il professor Normanno avrebbe dichiarato: “Non so se è stato Osimhen a portare questa variante in Italia. Il prof Portella ci ha sottoposto questo caso particolare, un soggetto che oltre all’Africa aveva viaggiato anche in Europa. È la prima volta che viene riscontrata in Italia. Variante inglese presenta maggiore capacità di diffusione. Se è più aggressiva o più letale non lo sappiamo ancora, non ci sono dati abbastanza certi per dirlo”. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, però, in una nota ha così smentito “categoricamente la notizia” circolata in città “che sia il calciatore del Napoli Victor Osimhen: “non si tratta di nessun altro calciatore della SSC Calcio Napoli. Si sottolinea che tutti i dati sanitari sono sempre rigorosamente trattati nel pieno rispetto della tutela della privacy”. L’Azienda ospedaliera Federico II stigmatizza il comportamento di chi “diffonde notizie prive di alcun fondamento lesive della professionalità dell’Azienda”, conlcude la nota.