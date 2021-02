Amalfi devastata: ora scatta l’inchiesta per disastro colposo

Viabilità. In molti, sin dalle ore successive allo smottamento, si stanno chiedendo quando sarà ripristinata la viabilità sulla strada statale 163. La forza della frana ha completamente distrutto buona parte della carreggiata. Va da sé che fare una stima dei tempi al momento è abbastanza complesso, anche se c’è chi ipotizza che un periodo compreso tra tre e quattro mesi possa essere sufficiente. «Sappiamo che sarà dura e ci vorrà del tempo – sottolinea il sindaco Daniele Milano – Oggi dobbiamo tirare fuori le migliori forze per far fronte a tutti i disagi che inevitabilmente patiremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi forse». Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha convocato per sabato una riunione operativa con Anas, Protezione Civile e sindaco di Amalfi per una valutazione aggiornata delle problematiche create dalla frana e per definire un ulteriore piano di interventi. A partire da ieri è stato attivato un servizio di trasporto via mare, dalle ore 7 alle 18, per garantire gli spostamenti dal “Molo Pennello” fino al porto, bypassando il punto della frana. Per garantire la sicurezza dei cittadini dall’altro lato della frana ci sarà un’ambulanza medicalizzata messa a disposizioni delle frazioni di Amalfi che, però, non farà più riferimento al presidio ospedaliero Costa d’Amalfi ma all’ospedale di Sorrento.

Turismo. La Costiera è letteralmente spaccata in due. Questa situazione provocherà serie ripercussioni anche sul turismo. Si dice molto preoccupato della situazione Salvatore Gagliano, storico imprenditore del settore turistico: «La situazione è decisamente preoccupante, anche in virtù del fatto che a causa del Covid ci sono state già molte disdette in particolare per quanto riguarda gli eventi. Quello che è accaduto ad Amalfi è stato immediatamente divulgato in tutto il mondo, vista l’importanza della Costiera Amalfitana, sono certo che ci procurerà un danno d’immagine ma anche di natura pratica – sottolinea Gagliano – Se i lavori, come si prevede, dureranno almeno 3 mesi significa che l’inizio della stagione turistica dovrà essere spostata ai primi di maggio, ovviamente se tutto dovesse andare per il meglio e se la situazione Covid migliorerà». Gagliano pone l’accento anche sulla riduzione dei posti di lavoro: «Mi sembra normale che nel momento in cui o si apre in ritardo o si apre con grande difficoltà le assunzioni non possono essere quelle normali per tutte le strutture alberghiere, ci sarà di certo un dimezzamento dell’occupazione che va a discapito delle famiglie».