Positano/Praiano: anche al Lucantonio Porzio tornano in presenza le classi terze: ecco l’orario. In seguito alla riunione di ieri dell’Unità di Crisi per esaminare la situazione epidemiologica in relazione al ritorno in presenza a scuola, la regione Campania ha deciso che a partire da lunedì prossimo, 18 gennaio 2021, sarà consentito il ritorno in presenza fino alla terza classe della scuola primaria.

In vista delle ordinanze regionale e comunali di Positano e Praiano, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, Stefania Astarita, ha comunicato che a partire da lunedì 18 gennaio 2021 riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia e delle classi prime, seconde e terze di scuola primaria di Positano e Praiano.

L’orario di funzionamento sarà il seguente:

SCUOLA INFANZIA

Positano

Ore 8.00-13.00

Montepertuso

Ore 8.15-13.15

Praiano

Ore 8.00-13.00

SCUOLA PRIMARIA

Positano e Praiano

Ore 08.00-13.24

Sarà garantito il servizio scuolabus, con l’ingresso e l’uscita scaglionati per gruppi, secondo l’organizzazione già prevista a inizio anno scolastico.

Il personale tutto e i genitori, coerentemente con l’autodichiarazione resa a inizio anno scolastico, sono invitati al massimo rispetto delle misure di sicurezza anticontagio, previste dal Protocollo di Sicurezza antiCovid, pubblicato nell’omonima sezione della home page del sito web di Istituto, con riferimento particolare al paragrafo “Modalità per l’ingresso a scuola dell’utenza” a pag. 5, che illustra in casi non è consentito il ritorno in presenza.

Per gli alunni in isolamento o quarantena è prevista l’attivazione della didattica a distanza.

Si ricorda, infine, che all’interno della scuola tutti sono tenuti all’uso obbligatorio della mascherina anche in posizione statica.

