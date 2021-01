Penisola sorrentina. L’Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento come ogni settimana ci fornisce le previsioni meteo direttamente dal laboratorio meteorologico presente nella scuola. Ecco le previsioni da oggi a giovedì.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

Giornata tra sole e nuvole, oggi, con probabilità di debolissime precipitazioni calo termico in nottata. Martedi, Mercoledì e Giovedì presenza di alta pressione di passaggio, con sole e qualche nuvola ma non dovrebbero esserci piogge. Venti, oggi e domani moderati, prima da W, in nottata da N, da mercoledì deboli da E. Temperatura in calo da questa notte, senza scendere al di sotto degli 8 gradi.

