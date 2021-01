Incidente tra due auto sull’autostrada tra Vietri sul Mare e Salerno: un ferito. Incidente stradale sulla Corsia Sud dell’Autostrada Napoli-Salerno, subito dopo Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. Si è verificato questa mattina per cause ancora in corso di accertamento. Sicuramente a contribuire è stato anche il manto stradale reso viscido dalla pioggia. Due auto sono entrate in collisione ed un uomo di quarant’anni è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Immediatamente sono intervenuti sul luogo dell’accaduto i sanitari del VoPi di Pontecagnano, che hanno soccorso e medicato l’uomo.