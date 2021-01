Coronavirus, ad Agerola 2 cittadini guariti e 9 nuovi casi positivi negli ultimi quattro giorni.

Le comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie rilevano un quadro epidemiologico poco rassicurante degli ultimi quattro giorni. Registriamo 2 concittadini guariti e 9 nuovi casi positivi, di cui:

6 riconducibili alla stessa famiglia; ricostruita la rete dei contatti, si trovano tutti in quarantena;

1 appartenente al nucleo familiare convivente di un caso positivo, già in quarantena;

dei rimanenti due è stata ricostruita la rete dei contatti.

La situazione odierna ci fa ancora riflettere su quanto questo virus possa insidiarsi nei nostri ambiti familiari. Va prestata la massima attenzione nei contatti familiari, vanno limitati gli incontri tra parenti ed amici.

Essere in zona gialla non significa abbassare la guardia. Bisogna rispettare le misure di precauzione (mascherina, igiene delle mani e distanza di sicurezza) per preservare la salute propria e dei propri cari. Ognuno di noi può fare la differenza!