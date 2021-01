Castellammare di Stabia: 113 i nuovi cittadini positivi nell’ultima settimana, 39 i guariti.

La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 113 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nel periodo dal 31 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Il periodo di riferimento si sovrappone in parte e va inteso in aggiunta a quanto già reso noto nei giorni scorsi da questo Ente per un ritardo nella comunicazione dei dati pervenuti da parte delle autorità sanitarie.

Tra i nuovi contagiati ci sono un bimbo di 1 anno e uno di 2, nove ragazzi tra i 9 ed i 17 anni, sei persone tra gli 83 ed i 90 anni. Per una 65enne è risultato necessario il ricovero ospedaliero.

Sono stati lavorati complessivamente 819 tamponi. I guariti dal 4 al 7 gennaio 2021 sono 39. Tra di essi piccoli di 5 e 7 anni, sei ragazzi tra gli 11 ed i 16 anni ed un 83enne.

Ricordiamo che oggi 8 gennaio 2021 è consentito spostarsi liberamente nella propria regione come da Zona Gialla. Nei giorni festivi e prefestivi, quindi in questo caso nel fine settimana tra il 9 e il 10 gennaio, scatterà la Zona Arancione. Bar e ristoranti resteranno chiusi, quindi, e non sarà possibile uscire dal proprio Comune.