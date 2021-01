Agerola, screening scuola. Tutti negativi i 228 tamponi effettuati oggi

Il comune di Agerola, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che sono risultati tutti negativi i 228 tamponi effettuati oggi nella giornata di screening scuola: «Si è svolta stamattina la prima giornata di screening destinata al personale scolastico e agli alunni dell’infanzia e delle prime due classi della primaria, che da domani rientreranno a scuola per la didattica in presenza. Abbiamo registrato una larga adesione. Anche se non obbligatorio, in tanti hanno manifestato la volontà di sottoporsi al tampone nasofaringeo. Ringraziamo tutti per aver colto il senso di questa iniziativa. Purtroppo il virus continua a circolare nella nostra comunità e lo fa insinuandosi ancora tra le nostre mura domestiche. Lo screening di oggi serviva, oltre che a garantire migliori condizioni di sicurezza per il rientro in classe, anche per monitorare eventuali indici di diffusione del virus all’interno delle famiglie. 228 sono stati i tamponi effettuati e fortunatamente tutti con esito negativo.

L’attività di screening presso il Drive Through (ex Guardia Medica) proseguirà, con il supporto logistico della Misericordia di Agerola, secondo il calendario di rientro a scuola. A breve comunicheremo le nuove date. Nel frattempo, al personale scolastico e ai nostri piccoli coraggiosi amici va il nostro ringraziamento per essere stati da esempio. Abbiamo voluto ricambiare questo atto di coraggio con un piccolo gustoso regalino “caramelloso”».