Tramonti piange Giovanni Adamo, colui che aveva la tradizione della pizza locale in tutta l’Italia.

Tramonti, in Costiera Amalfitana, piange la scomparsa di Giovanni Adamo. Lo storico patron della pizzeria “O Scugnizzo” di Cuneo si è spento, infatti, ieri pomeriggio. La notizia ha sconvolto i tantissimi pizzaioli originari del paese collinare della Costiera Amalfitana e tutti i cittadini di Tramonti-

Giovanni Adamo aveva lasciato Tramonti nel 1976 portando sempre nel cuore il suo paese d’origine per il quale è sempre stato in prima linea per qualsiasi iniziativa soprattutto quando si trattava di aiutare o sostenere persone e famiglie in difficoltà. Grazie alla sua infinita passione si è fatto conoscere in tutta Italia per la sua ristorazione di qualità.

E’ stato uno dei fondatori, negli anni ’90, della Corporazione pizzaioli di Tramonti e da tempo era presidente onorario dell’Associzione Pizza Tramonti. Un vero e proprio punto di riferimento anche per i cittadini del polmone verde della Costiera Amalfitana.

La redazione di Positanonews porge le sue sentite condoglianze alla famiglia.