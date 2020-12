Povero Toro affondato nell’Abisso nei bassifondi della classifica. dal mister e dall’arbitro

La Roma vince contro le ceneri di un Torino che rispecchia in tutto e per tutto l’animo lugubre del proprio allenatore. La squadra di Fonseca ha giocato sul velluto fino alla metà ripresa quando si è riposato è il Toro ha cercato di ritornare in partita ma era troppo tardi. La Roma ha approfittato anche di un ‘assurda espulsione a carico di Singo per doppia ammonizione La prima è di un’assurdità unica. Arbitro Abisso che insieme a Massa d’Inter- Napoli che ieri ha decretato la sconfitta azzurra. Nel primo tempo la Roma la comanda lei la sfida. Segna con il sempre verde Mkhitaryan su un’azione nata con un tiro di Pellegrini che viene respinto da Savic il pallone arriva a Spinazzola che crossa rasoterra il pallone arriva all’Armeno che segna. Il secondo goal arriva su rigore per fallo su Dzeko. Batte Veretout e segna. Nel secondo tempo il Toro inizia in maniera aggressiva. Edera con un gran tiro colpisce la traversa piena. La Roma annusa il pericolo e con Pellegrini chiude la pratica. Mkhitaryan per Predo che appoggia a Mayoral che passa a Pellegrini il cui tiro gonfia la rete granata. Per il Toro accorcia Belotti. Tiro del gallo il portiere della Roma respinge i difensori non spazzano via il pallone arriva Belotti e segna. Nel finale Mayoral sbaglia davanti a Paulo Gomez L’arbitro, indecente la sua prestazione, fischia il triplice fischio. La Roma vince e si porta nei piani alti della classifica. Il Toro affondato dall’arbitro e da un allenatore non adeguato alla serie A affonda all’ultimo posto in classifica

ROMA-TORINO 3-1

Marcatori: 27′ Mkhitaryan, 43′ rig. Veretout, 68′ Lo. Pellegrini, 73′ Belotti

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini (46′ Kumbulla), Smalling, Ibanez; Bruno Peres (46′ Karsdorp), Veretout, Villar (59′ Pedro), Spinazzola (71′ Calafiori); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko (60′ Mayoral).

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno (77′ Bonazzoli), Lyanco, Bremer; Singo, Meité (46′ Rincon), Gojak (23′ Ansaldi) (45′ Edera), Linetty, Vojvoda; Lukic (46′ Segre); Belotti.

Arbitro: Rosario Abisso

Ammoniti: Singo, Bruno Peres, Mancini, Villar, Lyanco, Calafiori

Espulsi: 14′ Singo