Positano, Sos Animali all’opera: recuperato un gattino all’Annunziata

Positano. Un sabato impegnativo per l’organizzazione no profit Sos Animali. Questa mattina, sabato 19 dicembre, è stato recuperato un gattino all’Annunziata. I volontari sono ancora a lavoro per salvarne altri due. Si cerca poi qualcuno che li adotti.

La volontaria Cristina ci spiega cosa fare quando si adotta un gattino: il primo step fondamentale è andare dal veterinario per sverminarlo e spulciarlo. Poi cercare di addomesticarlo e dargli tutte le cure necessarie.

Un grande encomio al loro lavoro prezioso!