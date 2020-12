Piano di Sorrento: incidente all’incrocio del Cavone, anziano in ospedale

Piano di Sorrento (Napoli). Poco fa, alle 18 circa, ennesimo incidente all’incrocio tra il “Cavone” e Corso Italia. Lo scontro fra un ciclomotore tipo “vespa” e un’automobile. Il primo andava verso Meta e l’auto in direzione inversa, durante un momento di traffico intenso.

Dallo scontro, le cui dinamiche son in via di accertamento da parte della polizia municipale prontamente intervenuta sul posto, ha avuto la peggio un anziano che era a bordo del ciclomotore. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Inutile dire che il punto è estremamente pericoloso da sempre e vi sono numerosi incidenti per cui invitiamo ad avere la massima attenzione e magari le autorità a studiare misure o segnaletiche opportune per limitare i rischi sul posto.