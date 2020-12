Calcio, Lotito, l’aereo e quel difficile rapporto con i granata

Ancora una volta, se da una parte la Salernitana sta regalando grandi gioie ai propri tifosi con le sue ottime prestazioni e con il primato in classifica, a scatenare l’ira funesta dell’intero popolo granata è sempre lui: Claudio Lotito. Qualche mese fa il patron anche biancoceleste aveva presentato il regalo che aveva fatto alla squadra, ossia il Boeing 737-300 destinato alle trasferte della stessa. Ebbene nella giornata di ieri il Boeing è stato avvistato presso l’aeroporto di Capodichino ma con a bordo comodamente seduta…la Salernitana, quest’oggi impegnata nel match contro il Monza! Ecco qualche commento dei tifosi granata a proposito di questa scelta: «Un viaggio su un aereo di proprietà della Lazio che mortifica nell’anima. State calpestando con insana arroganza l’orgoglio di una tifoseria intera». E ancora: «non è più tempo di attese o valutazioni. Non è più tempo di attendere o sperare in un risultato sportivo. L’attuale società ha esaurito il suo tempo». E ancora: «La misura è colma: ve ne dovete andare! La nostra dignità va oltre un estemporaneo primo posto in classifica. La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria. A difesa della nostra identità, a difesa della nostra gente, a difesa della nostra città».