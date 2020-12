Calcio, il Sorrento perde col Lavello ma resta capolista

Il Sorrento ritorna al calcio giocato e, da una partita al cardiopalmo, ne esce sconfitto per 4-3. “Dopo un iniziale doppio svantaggio, i nostri ragazzi avevano accorciato le distanze con Mezavilla sullo scadere della prima frazione, e sull’onda dell’entusiasmo erano anche riusciti, nonostante un rigore sbagliato, a portarsi in vantaggio. Il Lavello, attaccando a testa bassa, riesce prima a pareggiare e poi a riportarsi avanti ed assicurarsi i tre punti. Primo stop stagionale per un Sorrento comunque autore di una buona prestazione, fatta eccezione per una prima mezz’ora di confusione. Gli episodi, ed anche qualcosa su cui recriminare, decidono una gara spettacolare. Nonostante la sconfitta, il Sorrento resta capolista”.