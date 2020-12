A Minori “La luce di Babbo Natale”, un gesto di speranza per i ragazzi con la consegna di piccoli doni. In Piazza Umberto I, mercoledì 23 dicembre verranno consegnati doni da Babbo Natale. Si tratta di un vero e proprio gesto di speranza per i ragazzi di Minori, in Costiera Amalfitana.

Dalle 16 alle 16.30 consegna ai bambini dell’infanzia;

Dalle 16.30 alle 17 consegna ai bambini della Primaria 1°

Dalle 17 alle 17.30 consegna ai bambini della Secondaria 1°

Queste le regole da seguire: