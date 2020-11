Vico Equense, il sindaco: “Fiumi di persone sulle nostre spiagge, a Santa Maria del Castello ed a Monte Faito. Spettacolo indegno”

Vico Equense. Il sindaco Andrea Buonocore, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Oggi, sulle nostre spiagge, come a Santa Maria del Castello e a Monte Faito abbiamo assistito ad uno spettacolo indegno. Fiumi di persone riversate sul litorale e nelle piazze come se nulla fosse, come se la pandemia non fosse realtà, come se il sole ed il mare annullassero la pericolosità di un virus che fa della nostra ignoranza la sua più grande forza.

Vi ho esortato più volte ad essere responsabili, a rispettare le regole, a mettere in campo tutto il vostro senso civico. Purtroppo, per gli atteggiamenti irresponsabili di poche persone rispetto alla totalità dei nostri concittadini, siamo intervenuti e dovremo intervenire ancora in maniera decisa al fine di evitare, per legge, ciò che si sarebbe potuto evitare con un pizzico di civiltà”.