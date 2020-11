Sorrento, il chimico Raffaele Attardi: “Mettere su un sistema di assistenza e controllo tamponi h24 e aprire alberghi Covid”

Sorrento. Riportiamo l’interessante post pubblicato dal noto chimico Raffaele Attardi sulla sua pagina Facebook:

Un altro tormentone che avanza è confrontarsi con ciò che accade nel mondo. Nel frattempo che si discute di ciò che fanno gli altri, non sarebbe stato possibile in un paese normale, mettere su un sistema di assistenza e controllo tamponi h24, con segreteria centralizzata, drive center diffusi e aprire gli alberghi Covid? Qui fra i tanti problemi ci sono anche quelli che aspettano giorni e giorni chiusi in casa in attesa dei tamponi e quelli che stanno ancora peggio perché in quarantena domiciliare con i familiari. E poi più si ritarda, più le persone si aggravano e più aumenta la pressione sugli ospedali.

Critichiamo i Cinesi per eccesso di autoritarismo, però bisogna dare atto a loro, e ad altri certamente meno autoritari, come i Coreani del Sud, che sono anche capaci di concreti interventi organizzativi: tamponi a tappeto e rintracciamento li stanno attuando in paesi con popolazione superiore alla nostra.

Qui da noi abbiamo un autoritarismo strisciante, che riduce tutto alla segregazione e alle le chiusure, le scelte sono contestate, basta vedere le prese di posizione dei Presidenti delle Regioni, il caso della scuola e le segregazioni in casa, e stiamo dimostrando una scarsissima attenzione verso la prevenzione e l’innovazione.E invece si può fare tanto per migliorare i processi e introdurre cambiamenti in settori che hanno mostrato la loro fragilità. Le risorse non mancano.

Anche in periodo di Covid siamo continuamente tempestati di telefonate da parte di call center che vogliono venderci di tutto: perché non li utilizziamo per entrare nelle case, chiedere alla gente come sta e per organizzare tamponi ed assistenza a tappeto? Male non fa e sarebbe anche un modo per sostenere l’occupazione: credo che mai come in questo periodo le vendite siano basse e fra poco molti call center chiuderanno. Niente produce più ricchezza della innovazione.