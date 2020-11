Minori: compleanno Matteo Cobalto, gli auguri di Gaspare Apicella

Facciamo gli auguri ad uno dei Matteo della costa di Amalfi: Matteo Cobalto, nonché referente politico in zona di Fratelli d’Italia e attuale responsabile del CAF.

Oggi Matteo compie gli anni e già stanno arrivando attestati di stima e voti augurali da tutta la costa.

Noi che a Matteo ed alla sua famiglia siamo legati da amicizia vera, non vogliamo sapere quanti ne sono, ma gli auguriamo cento e più di questi giorni con preghiera di non usare più la tromba quando deve salutare qualcuno ed è in auto.