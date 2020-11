Il 19 novembre si celebra la Giornata Internazionale dei servizi igienici. Scopri perché…

Il 19 novembre di ogni anno si celebra la World Toilet Day. La Giornata Internazionale dei servizi igienici. L’iniziativa è nata per accendere i riflettori su un problema che a noi forse sembra lontanissimo, ma che in realtà è ancora un dramma per miliardi di persone in tutto il mondo. E cioè, la scarsità, la pericolosità o l’assenza totale di servizi igienici nelle abitazioni delle persone, nei villaggi dove vivono, in interi centri abitati. Ogni anno la ricorrenza accende i fari su un aspetto particolare di questo problema. La Giornata quest’anno è dedicata al tema della “igienizzazione sostenibile e al cambiamento climatico”.

Giornata Mondiale dei servizi igienici. Come è nata

La Giornata mondiale è stata istituita non ufficialmente nel 2001 dalla World Toilet Organization, un’Organizzazione Non Governativa con base a Singapore. Nel 2013 l’Organizzazione delle Nazioni Unite, con una sua risoluzione, ha trasformato la ricorrenza in una giornata mondiale ufficiale dell’Onu.

Giornata Mondiale dei servizi igienici. Lo scopo

Le Nazioni Unite hanno una lista di Obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Al numero 6 della lista c’è l’obiettivo dedicato ai servizi igienici. E cioè “Accesso all’acqua e ai servizi igienici per tutti gli abitanti del Pianeta”. La missione è sostenuta dalla FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, dall’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’UNICEF.

Giornata Mondiale dei servizi igienici. I dati

Secondo gli ultimi dati raccolti a livello globale ancora nel mondo ci sono 4,2 miliardi di persone che vivono senza accesso a servizi igienici gestiti in modo sicuro. E ben 673 milioni di persone costrette a provvedere ai propri bisogni fisiologici all’aria aperta.

Giornata Mondiale dei servizi igienici. Il tema del 2020

Tema della giornata quest’anno sono i cambiamenti climatici. Come spiega una nota in proposito dell’Onu, “Inondazioni, siccità e innalzamento del livello del mare minacciano i sistemi igienico-sanitari, dai bagni alle fosse settiche agli impianti di trattamento”. Tutti devono avere servizi igienico-sanitari sostenibili, in grado di resistere ai cambiamenti climatici e mantenere le comunità sane e funzionanti.

Giornata Mondiale dei servizi igienici. Un occhio al Covid19

E a proposito di igiene e sostenibilità, quest’anno, inevitabilmente, la Giornata vuole sensibilizzare l’opinione pubblica anche su un’altra emergenza. La ferita del mondo, del momento, e cioè la pandemia da Covid19. «L’igiene sostenibile resiste ai cambiamenti climatici e tratta in sicurezza i rifiuti corporei. I servizi igienici, combinati con acqua pulita e una buona igiene, costituiscono una forte difesa contro il Covid19 e futuri focolai di malattie».