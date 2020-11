Coronavirus, 729 contagi a Napoli. Il Policlinico Vanvitelli attiva 100 posti letto. Sono 729 i casi di contagi registrati nel bollettino di sabato 31 ottobre nella città di Napoli. Nelle ultime 24 ore nel capoluogo partenopeo si sono registrati due decessi e 182 persone guarite.

Su un totale giornaliero di 4.245 tamponi sono 1.641 quelli eseguiti dalle strutture convenzionate. Il tasso di positività sale al 17.17%. Oltre la metà dei nuovi casi (398) proviene dai tamponi eseguiti nei laboratori privati; altri 181 sono quelli invece effettuati dalle Usca su contatti di stretti di positivi; 70 sono i positivi emersi dai tamponi effettuati su richiesta dei medici di base.

Ad oggi i cittadini del capoluogo partenopeo ricoverati in ospedale sono 261 di cui 28 in terapia intensiva. Quelli in isolamento domiciliare sono 10.122 seguiti da altre 13.022 persone in isolamento domiciliare fiduciario.

Fonte Il Riformista