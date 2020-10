Vico Equense. Comunicazione e Commercio online: Pubblicato l’avviso per partecipare a un corso gratuito per gli operatori del settore, domande entro il 10 novembre

Vico Equense – Pubblicato l’avviso pubblico per partecipare a un corso gratuito di comunicazione e commercio online, rivolto agli esercenti del territorio, con scadenza per la presentazione delle domande 10 novembre 2020. L’obiettivo è di far acquisire ai partecipanti le conoscenze per aumentare le vendite e la visibilità della propria azienda via internet. “Il Covid – spiega l’Assessore alle attività produttive, Annalisa Donnarumma – ha amplificato processi di acquisto mutevoli, accelerando la trasformazione digitale con effetti importanti sul tessuto urbano e distributivo delle città. Questo percorso nasce per offrire strumenti concreti che possano supportare le attività commerciali in questa fase di profonda trasformazione nel modo di pensare e fare impresa, fornendo ai partecipanti le competenze in materia di pianificazione strategica e di promozione della propria attività.” Pertanto un corretto utilizzo dei social e un efficace piano di e-commerce possono contribuire alla crescita aziendale e coadiuvare il commercio tradizionale. Il corso sarà strutturato in più fasi: un’introduzione sui temi e le potenzialità dei canali social, con confronti telematici sulle azioni intraprese per implementare le strategie social per il proprio business.