Sorrento Futsal, gara saltata con la Virtus Campagna

Meta – È saltata la gara tra il Sorrento Futsal con la Virtus Campagna.

In un comunicato stampa gli ospiti affermano che non prendono parte all’incontro per ovvie ragioni con le tante difficoltà ed il rischio che incombe su ognuno di loro.

Sul versante costiero in una nota si ribadisce: “Il Sorrento Futsal prende atto della decisione della società Virtus Campagna di non presentarsi sul campo del Covent Garden Sport di Meta per la partita in programma questa sera alle 20.30 e valevole per la terza giornata di campionato.

Dopo aver effettuato il riconoscimento, il team rossonero effettuerà comunque una seduta di allenamento”.

Da parte picentina questo è il comunicato stampa che è stato emanato:

La Virtus Campagna comunica a tutti che per ovvie ragioni non prenderà parte alla gara di campionato di questa sera in programma sul campo dell’Asd Sorrento alle ore 20.30.

Purtroppo ci siamo resi conto, le tante difficoltà e il rischio che incombe su ognuno di noi.

Il duo presidenziale – Federico & Mario Ceriello – dichiarano: “Ognuno di noi vive di lavoro proprio, e mette a serio rischio il lavoro, la famiglia e i clienti che ogni giorno incontriamo. Purtroppo ci siamo resi conto di ritrovarci in seria difficoltà nel portare avanti questo torneo. A solo due gare disputate per ovvi motivi abbiamo già effettuati due volte i tamponi, tra mille difficoltà economiche e preoccupazioni per un sospetto contagio.

Fortunatatamente tutti negativi.

Così non si può continuare, situazione, credeteci a noi insostenibile sia per la gestione che economicamente.

Per questo in accordo con lo staff e i tesserati abbiamo deciso di non prendere parte a questa gara in programma a Sorrento alle ore 20.30, aspettando tempi migliori e valutare nei prossimi giorni anche la possibilità di un ritiro definitivo.

C’è ne scusiamo con tutti gli interessati, ma la salute prima di tutto”.

Come si evince si prospetta anche un ritiro dal campionato a causa di tutto quello che sta avvenendo con il Covid-19.