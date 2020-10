Sant’Agnello, Sagristani: “Positivi altri 4 concittadini”.

Il dipartimento di prevenzione del Asl na 3 mi ha appena comunicato la positivita’ al Covid19 di altri 4 nostri concittadini tutti in buone condizioni fisiche e appartenenti al nucleo familiare di un altro precedentemente positivo ! Fra i nuovi casi c’ e anche un alunno dell’ istituto gemelli per cui oltre alla sanificazione di tutto l’edificio che e’ stata fatta oggi e la sospensione delle lezioni della classe ho predisposto per lunedì mattino il tampone a tutti gli insegnanti e alla classe! Nel frattempo in attesa degli esiti anche dei tamponi precedenti fatti agli alunni delle elementari stiamo valutando con Asl ,dirigente scolastico e consiglio d istituto se continuare le lezioni in presenza o i Dad!! Qualsiasi scelta sara’ rapidamente comunicata ai genitori !