Questa sera su Canale 5 si ride con “Quo vado” di Checco Zalone

Questa sera 27 ottobre tra i programmi Tv, su Canale 5 si ride con Checco Zalone in ‘Quo Vado’. Quarto film del regista e attore pugliese racconta la storia di un ragazzo col mito del posto fisso. Un dipendente pubblico che, in seguito ai tagli del governo, è costretto a trasferisi in Norvegia, in una base scientifica italiana…

Girato in sole 16 settimane tra la provincia di Bari e la Norvegia, il film nel suo giorno di esordio (il 1° gennaio 2016) incassò 6.850.000€ e per 4 anni è stato il film con il più alto incasso in Italia nel giorno di esordio. E’ anche il film italiano più visto di sempre nel XXI secolo e il secondo nella storia della nostra cinematografia con il più alto incasso di sempre