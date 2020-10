Piano di Sorrento: chiuso anche oggi il Comune. Disagi per i cittadini

Piano di Sorrento: chiuso anche oggi 22 ottobre il Comune. Grandi disagi per i cittadini. Il 18 ottobre 2020 si è venuti a conoscenza di un caso di positività al Coronavirus tra i dipendenti del Comune di Piano di Sorrento, in Penisola Sorrentina. In questo tipo di circostanze, si rende indispensabile adottare dei provvedimenti urgenti per la tutela della salute pubblica, motivo per il quale, immediatamente, è stata disposta la chiusura sia al pubblico sia al personale degli uffici della casa comunale di Piazza Cota.

Questa misura era stata adottata inizialmente fino alla data di ieri, martedì 20 ottobre. Il sindaco Vincenzo Iaccarino, però, ha prolungato la chiusura al pubblico, disponendola anche per la data di oggi. Il Comune, dunque, oggi resta chiuso, fatta eccezione per le sedi comunali distaccate.