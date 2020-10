Ballottaggio a Lacco Ameno d’Ischia. I risultati in diretta

Attesa per i risultati del ballottaggio a Lacco Ameno d’Ischia. A contendersi la vittoria due liste. Quella di “Sempre per Lacco Ameno” che vede come candidato sindaco il senatore Domenico De Siano, già primo cittadino di Lacco Ameno ed attualmente coordinatore regionale di Forza Italia. E quella de “Il Faro” con capolista Giacomo Pascale, sindaco fino all’ottobre 2019 allorquando ricevette la sfiducia da parte della maggioranza dei suoi consiglieri tra i quali anche il fratello del senatore De Siano.

La prima tornata elettorale del 20 e 21 settembre si era conclusa con una situazione di parità tra le due liste, ognuna con 1.541 voti.

L’affluenza definitiva alle ore 15.00 di oggi è pari al 78,93%.

Aggiornamento alle ore 16.00: