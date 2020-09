Relax a Positano anche per la youtuber Eleonora Petrella. Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sta impegnando al massimo per mantenere saldi sia il turismo che la sicurezza in tutto il paese, nonostante la cittadina della Costa d’Amalfi sia presa d’assedio da migliaia di turisti e vacanzieri anche in questo periodo di crisi scaturita dal Coronavirus. Infatti, la Costiera Amalfitana continua ad essere la prima scelta di vip e persone comuni, il luogo preferito da molti per trascorrere ore e giorni di relax.

Ultima arrivata a Positano è Eleonora Petrella, giovane blogger, youtuber ed influencer, che, però, non ama definirsi tale. Conosciuta dalle giovanissime, ma non solo, è una delle più seguite fashion blogger che in fatto di moda fa tendenza e ha sempre qualche consiglio da dare per mimetizzare qualche difetto ed esaltare qualche virtù. Per lei comunicazione e moda sono tecniche per esprimere la propria personalità.