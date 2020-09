Positano. Giuseppe Guida, Alba della Libertà: “Sportello per i disabili. A Montepertuso strada da sprovincializzare”. Sentiamo il candidato sindaco a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, per l’Alba della Libertà Giuseppe Guida sull’abbattimento delle barriere architettoniche. “È un problema importante e di difficile soluzione anche a causa della conformità del nostro paese e della burocrazia. Certi tipi di interventi non si sono potuti fare perché non era possibile, come la discesa verso la spiaggia in zone dove la pendenza era eccessiva. Abbiamo pensato che adotteremo comunque tutte le misure per ridurre le barriere architettoniche, eliminarle a Positano è quasi impossibile, e nel contempo uno sportello di aiuto per tutte le persone con disabilità a tutte le persone con disabilità che vengono a Positano. Non è un problema di facile soluzione, ma sicuramente per noi sarà una priorità”.

Sul comizio di ieri sera Guida ci tiene a sottolineare una battaglia: “La strada per Montepertuso-Nocelle deve essere acquisita al Comune di Positano, faremo i nostri passi con la provincia di Salerno per mettere fine a questa problematica. E’ una nostra priorità, in questo modo potremmo intervenire nel migliore dei modi , con la potestà che ora non abbiamo”.