Maiori. Scende in campo anche l’ex sindaco con gli zoccoli, Salvatore Della Pace sfida Capone, sono quattro in tutto i candidati. E Stefano Della Pietra sta a guardare

Maiori. Scende in campo anche l’ex sindaco con gli zoccoli, Salvatore Della Pace sfida Capone, sono quattro in tutto i candidati nella cittadina della Costiera amalfitana . Lucia Mammato sta provando a far quadrare il cerchio per evitare troppi contendenti contro il sindaco uscente Antonio Capone. Tanti nomi stanno girando sul web, ma i sicuri sono il sindaco uscente e Lucia Mammato, che avrebbe il sostegno dell’ex candidato sindaco Amato e di parte dell’attuale opposizione.

Certo Maiori si è sempre caratterizzata per la pletora di candidati, ricordiamo che Antonio Della Pietra vince con il 20 per cento di voti circa, su otto liste e cento candidati . Gianpiero Romano o Elvira D’Amato, già vice questore aggiunto , moglie dell’avvocato Bonaventura Sorrentino, che già provò la scalata a sindaco, uno dei due dovrebbe guidare una costruenda lista. Antonio Capone ha perso vari pezzi , a parte la vice Chiara Gambardella, si sa poco degli altri fra cui Mario Ruggiero, Andrea Gatto e Lucia Scannapieco , non dovrebbero essere dela partita. Non si sa ancora molto dei giovani di “Cambiamo Rotta” che vede anche gli ex leghisti Proto ed Esposito guidata da Maddalena Romano, mentre la notizia della candidatura dell’ex sindaco Salvatore Della Pace, il sindaco anti conformista di Maiori, il sindaco con gli zoccoli, bastian contrario all’epoca della Comunità Montana di Ferraioli, sembra voler tornare in campo.

E Stefano Della Pietra? L’ultimo sindaco che ha dato a Maiori un ruolo di rilievo nello scenario politico della Costiera amalfitana anche a livello di regione Campania e turismo nazionale e internazionale sta a guardare.. O almeno sembra.

Capone è stato un suo uomo, ma non lo ha mai appoggiato direttamente, mentre con Della Pace aveva stretto un grosso rapporto. Che ci sia anche la sua mano dietro questa discesa in campo?

Al momento sono solo ipotesi, potrebbero essere quatto, o cinque , le liste, se alla Mammato fosse riuscita l’operazione avrebbe già vinto, ora tutto è incerto, anche perchè Capone deve far quadrare il cerchio della lista, e tutti devono mettere le giuste persone nei giusti tasselli, da domani a sabato sapremo le cose come stanno.