Continua la vacanza di Immobile tra le due Costiere: ora è a Positano. Tappa da “Maria Lampo” e cena in famiglia al Rada Beach – FOTO

Continua la vacanza di Ciro Immobile, fresco vincitore della scarpa d’oro, tra la Costiera amalfitana e la Penisola Sorrentina. Dopo Sorrento, l’attaccante della Lazio ha scelto Positano per trascorrere alcuni giorni di relax: ha fatto tappa al Rada Beach, dove sta cenando con la famiglia, non prima di aver fatto shopping alla boutique “Maria Lampo” in viale Pasitea e aver usufruito del parcheggio Di Gennaro (In foto Francesco Amodio).

Immobile è cresciuto nei settori giovanili di Sorrento prima e Juventus poi, ma è emerso tra le file di Pescara e Torino quando ha vinto, con quest’ultime, due titoli di capocannoniere, rispettivamente in Serie B (2011-2012) e in Serie A (2013-2014). Alla Lazio si afferma tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione, trionfando per altre due volte nella classifica marcatori della Serie A (2017-2018 e 2019-2020) e vincendo il titolo di capocannoniere della UEFA Europa League (2017-2018); della squadra laziale è inoltre il terzo migliore marcatore di sempre.

Nel campionato appena terminato, stagione 2019-2020, ha eguagliato il record di reti segnate in Serie A in una singola stagione (36), il quale apparteneva a Gonzalo Higuain. Sempre a livello individuale, è stato inoltre inserito due volte nella squadra dell’anno AIC (2014 e 2018) e una nella squadra della stagione della UEFA Europa League (2018). E’ un cntravanti capace di spaziare su tutto il fronte d’attacco, annovera tra i suoi principali punti di forza il senso del gol, dribbling nello stretto e tiro di prima intenzione, da ogni posizione e con entrambi i piedi.