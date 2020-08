Calcio. A Castel di Sangro la presentazione delle nuove maglie del Napoli per la stagione 2020/21

Anche per i tifosi del Napoli è finita la lunga attesa. Finalmente il club azzurro ha ufficializzato e presentato le nuove maglie per la stagione 2020/21, prodotte da Kappa. Le divise, purtroppo per i supporters partenopei, rappresenteranno ancora un “volantino”, come negli scorsi anni. La prima maglia, quella home, ha il classico colore azzurro nella parte centrale, con una fantasia azzurra (più scura) su spalle e maniche, che vedranno il bordo nero, così come lo scollo a V. Dal collo, sulle spalle, gli “omini” – logo della kappa – saranno bianchi come quello che campeggia sul lato destro. Al centro una piccola coccarda per la Coppa Italia 2019/20 vinta giusto poco tempo fa ai rigori con la Juve, mentre il simbolo del Napoli è come al solito a sinistra in corrispondenza del cuore. Il vero problema, secondo i tifosi, è lo sponsor Lete: la scritta, di colore rosso, rappresenta un vero pugno in un occhio. Al contrario del logo MSC che, bianco, risulta armonico con il resto della maglia. La seconda maglia, “away”, ricalcherà la home nello stile, ma cambierà solo il colore principale – celeste chiarissimo – e quello dei loghi Kappa ed MSC, che saranno neri come il bordo delle maniche e lo scollo a V e lo sponsor Lete ancora in rosso. La terza maglia sarà blu scura, con gli omini kappa celesti e scollo/bordo maniche di colore rosa. L’unica – problematica – costante è lo sponsor Lete, ancora e sempre in rosso. Backsponsor, in rosso, sarà Kimbo, mentre sul retro del colletto sarà presente l’acronimo SSCN. Due colori per le maglie dei portieri, che saranno Verdi e oro.