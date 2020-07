Villa Romana di Minori: a chi tocca?

Ma è mai possibile che un monumento di interesse mondiale per la testimonianza di alta ingegneria idraulica, la Villa Romana di Minori, debba essere ancora chiusa ai visitatori?

Assistiamo quotidianamente al disappunto di visitatori (molti) e turisti (purtroppo pochi) che si fermano increduli davanti ai cancelli del plesso archeologico del 1° sec. d.C.

Ci sono stati tra l’altro dei momenti di splendore quando il sito era frequentato anche per essere stato scelto quale location per spettacoli di arte varia , in primo luogo di musica.

Ora ci domandiamo: a chi tocca riaprirlo. Quali impedimenti seri ne impediscono l’uso, anche perché sono sempre arrivati da ogni parte studiosi e studenti.

Diamoci da fare. Facciamo un appello al sindaco di Minori che si faccia (se non lo ha già fatto) interprete del disappunto presso il presidente della Regione Campania per una azione definitiva. Il momento è propizio.