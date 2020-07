Sorrento. Lello Pane con la sindaca di Roma Virginia Raggi “La ho invitata qui per donarle Sant’Antonino”. Simpatica iniziativa di Lello Pane, personaggio molto noto in piazza nella Città del Tasso, per le sue iniziative in questo periodo di coronavirus Covid-19, fra cui quella di donare la statua del Patrono a personaggi significativi, come il dottor Ascierto del Pascale di Napoli, è arrivato a Roma dalla sindaca del Movimento Cinque Stelle Virginia Raggi che si è dimostrata molto disponibile e sorridente “E’ una donna bella e una brava sindaca, molto gentile. La ho invitata a Sorrento per donarle la Statua del Santo”. Insomma in momenti di turismo di prossimità, un abbraccio fra Lazio e Campania può servire anche a Sorrento che dovrebbe dimenticare inglesi e americani e concentrarsi con italiani e altri europei come hanno fatto Grecia e Croazia e far aprire alberghi anche a metà per creare maggiore attrattiva facendo iniziative rivolte al vicinato italiano. Forza