Positano habemus candidato sindaco dell’Alba della Libertà. De Lucia “In settimana l’incontro decisivo”

Positano ( Salerno ). Forse si saprà prima del 5 agosto, come noi di Positanonews abbiamo prospettato, il nome del candidato sindaco dell’Alba della Libertà che è al governo del paese da un decennio con il sindaco Michele De Lucia . Il 5 agosto, inizio delle manifestazioni religiose per la Madonna Assunta, don Giulio Caldiero ha annunciato l’arrivo del nuovo parroco don Danilo Mansi. Avevamo immaginato che per quella data con l’annuncio del parroco con l’incardinamento dal Vescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni ci sarebbe stato anche l’annuncio del nuovo candidato sindaco per un motivo molto semplice. Subito dopo ferragosto, entro il 20, devono essere presentate le liste. Fra tre settimane in pratica. Neanche il tempo di formalizzare la lista, fare i programmi, ed è questo il punto dolente, la mancanza di una discussione ed elaborazione con i cittadini di un programma, e questo vale per tutti i raggruppamenti, e comunque fare tutti i preparativi. Probabile che ci sia qualche altro raggruppamento a fronteggiare il candidato dell’Alba della Libertà, si parla di Domenico Marrone, che ha comunque sempre detto di no, Lorenzo Cinque, che ha parlato di mancanza di condizioni al momento, e Giuseppe Fusco, ex assessore, noleggiatore barche, che ha mostrato interesse e contattato varie persone per la competizione elettorale. Mancano le donne ed i giovani, anche se non ci piace parlare di queste categorie come una specie protetta, però al momento non sentiamo parlare di giovani, anche se c’è , fra coloro i quali fecero la manifestazione “Positano non si Lega” qualcuno che vorrebbe impegnarsi. Chi sarà il candidato sindaco dell’Alba della Libertà? Si riuscirà a far la quadra fra Giuseppe Guida, assessore al Bilancio e all’Ambiente, il nome verso il quale sembra orientato De Lucia, con Francesco Fusco, vicesindaco per un decennio, con una famiglia di ex sindaci alle spalle, con le sue legittime aspirazioni? Potrebbero fare due liste? Potrebbe esserci un nome di “sintesi” fra i due? La professoressa Maria Grazia Cinque aveva fatto il nome di Nino Di Leva, capogruppo e consigliere delegato alla scuola, ma c’è anche Raffaele Guarracino assessore alla protezione civile. Il nome dunque uscirà per il 5 agosto come ha ipotizzato Positanonews o all’ultimo momento? Domenico Marrone sul suo profilo facebook ha postato “Il 5 agosto ci sarà la presentazione del nuovo parroco e l’inaugurazione del Ponte e niente altro”. Sarà così? Si aspetterà il giorno della presentazione delle liste il nome, anche per un discorso tattico? “Il nome uscirà anche prima del 5 agosto – dice Antonio Palumbo , consigliere delegato ai lavori pubblici -, in settimana decideremo e sarà una scelta collettiva di tutto il gruppo”