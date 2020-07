Maiori, Enpa Costa d’Amalfi: “Non ci risulta alcuna nidificazione della Caretta Caretta a Erchie”

A Erchie, frazione di Maiori, questa notte si è assistito ad un meraviglioso approdo di una tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia, ma secondo quanto ci riferisce l’Enpa Costa d’Amalfi, non sarà in questo lembo di sabbia, che avverrà la nascita delle tartarughine.

“Questa notte è stata allertata la Capitaneria di Porto per quanto riguarda la tartaruga Caretta Caretta su Erchie, che è stata monitorata, allertando anche il numero dell’Ente di Protezione Animali. Giunti sul posto – ci spiega l’associazione – ci siamo accorti che la tartaruga ha avuto una breve risalita dal mare, per cercare di trovare un posto dove nidificare, ma la tartaruga non ha trovato la tranquillità e l’habitat. Non ci sarà quindi la schiusa, su Erchie è avvenuto solo una sosta e molto probabilmente avrà nidificato in un luogo tranquillo”.

L’Enpa inoltre coglie l’occasione per avvisare tutti coloro che hanno un imbarcazione e vedono movimenti o tracce di tartarughe, di avvertire Capitaneria di Porto ed Enpa Costa d’Amalfi.