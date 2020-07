I vincitori del “FaLAUT virtuoso prize”, concorso sul web per giovani talenti

Si è concluso il “Falaut Virtuoso Prize”, il concorso flautistico organizzato dall’Associazione Flautisti Italiani, sotto la guida del M° Salvatore Lombardi (direttore artistico). Il concorso ha visto la partecipazione di 205 candidati provenienti da tutti e 5 i continenti per un vero concorso internazionale e senza frontiere. La giuria composta da Andrea Oliva (primo flauto solista Accademia Santa Cecilia di Roma), Jurgenz Franz (docente alla Musikhochscule di Ambrugo), Matej Zupan (docente presso l’University of Ljubljana), Francesco Loi (primo flauto Teatro “Carlo Felice” di Genova), Matteo Evangelisti (primo flauto Teatro Opera di Roma), Marc Grauwels (docente Royal Conservatory of Mons), Onorio Zaralli (docente Accademia flautistica veneta e fondatore Web Academy Flute), ha decretato i seguenti vincitori:

– Category A

1° Prize: Fabian Johannes Egger

2° Prize: Mariia Stavytska

3° Prize: Eunah Kim

– Category B

1° Prize: Judy Jeongyeon Lee

2° Prize: Mariia Koriakina

3° Prize: Tomàs Pereira Celeste

– Category C

1° Prize: Non Assegnato

2° Prize: Samuele Di Nardo

3° Prize: Sara Bellini

– Category D

1° Prize: Non Assegnato

2° Prize: Luna Vigni

3° Prize: Rebecca Taio

Il vincitore assoluto è stato decretato dal pubblico web che per 48 ore ha avuto la possibilità di votare il candidato preferito incoronando Luna Vigni, giovane flautista senese. La direzione artistica e la giuria del Concorso vista l’elevata qualità dei vincitori ha deciso di invitare tutti i flautisti premiati a tenere un concerto, registrato, all’interno dell’edizione 2021 del Falaut Campus.

«Un concorso che Falaut ha deciso di lanciare per non fermarsi e soprattutto per dare un segnale forte ai giovani – spiega il direttore artistico Salvatore Lombardi – Ai vincitori offriamo molte possibilità come borse di studio, strumenti musicali, la partecipazione come performer al Falaut Campus 2021, la registrazione del loro concerto live all’interno del Cd Falaut Collection e un’esclusiva intervista nella Rivista Falaut. Il momento è difficile. Ma non lasciamo che questa pandemia fermi e spenga gli entusiasmi dei giovani».

Per maggiori informazioni:

www.falaut.com

Via Giacomo Puccini 2, 84081 – Baronissi – Salerno – Italia

Cell. +39 334 2114514 | Mail: info@falaut.it