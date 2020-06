Zona rossa a Mondragone ma il sindaco invita la gente: “La città è Covid free. Si può venire al mare e frequentare i locali”

A Mondragone è stata dichiarata la zona rossa e tramite un’ordinanza regionale firmata dal presidente Vincenzo De Luca è stato disposto l’isolamento di quattro palazzi facenti parte del cosiddetto “complesso ex Cirio” dopo che negli ultimi giorni dieci residenti sono risultati positivi al coronavirus. La chiusura durerà fino al 30 giugno ma non si escludono delle proroghe ed i residenti di questa zona, che per la maggior parte sono bulgari, dovranno rimanere in isolamento domiciliare anche se alcuni di essi nella notte si sono dati alla fuga e risultano al momento irreperibili. Tra le persone che si sono allontanate dalla zona rossa c’è di sicuro un positivo.

Il resto della città, invece, convive con questa situazione ma l’unico obbligo è quello di indossare la mascherina di protezione individuale anche all’aperto, norma che da ieri non è più in vigore nel resto della Campania.

Il sindaco di Mondragone Virgilio Pacifico ha chiarito che l’area interessata dal contagio è stata blindata e si stanno eseguendo un gran numero di tamponi. Il primo cittadino è seriamente preoccupato per la ripercussione negativa di questa situazione su quella che rappresenta una delle maggiori fonti di guadagno della città, ovvero il turismo balneare, ed ha rassicurato che il resto della città e completamente Covid free invitando la gente a venire sulle spiagge di Mondragone ed a frequentare i locali senza paura,