Tramonti, al Valico di Chiunzi torna anche Attilio con le sue granite al limone: “Si riprende piano, mancano ancora i turisti”

Una delle tappe obbligate quando si varca il Valico di Chiunzi e si accede a Tramonti e la Costiera Amalfitana è gustare la granita al limone di Attilio Di Lieto. Questo giovane, che porta avanti la tradizione insieme al papà Antonio, dopo il lungo lockdown è finalmente tornato a deliziare con la sua specialità le persone che transitano sul Valico, adottando tutte le disposizioni previste per il contrasto al contagio del Covid-19: percorso contingentato per far rispettare le distanze, disinfettante e attenzione per l’ambiente con un cestino per la clientela.

Abbiamo chiesto ad Attilio come vede la situazione, visto anche l’importanza viaria costituita dal Valico di Chiunzi. “Si riprende piano, ma rispetto agli altri anni il flusso turistico è diminuto, mancano pullman ed auto NCC, mancano ancora i turisti. Ci sono già pendolari, ma ancora non si vedono le persone dirette al mare per il momento”. Attilio ha ripreso a lavorare dallo scorso 20 maggio, dopo che ha dovuto predisporre di tutte le misure indicate per gli ambulanti dalla Regione Campania: “abbiamo dovuto prendere delle precauzioni” – ci ha detto Attilio, che aspetta tutti al Valico di Chiunzi con la sua buona e refrigerante granita.